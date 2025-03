L’8 marzo sempre più rappresenta l’occasione per sottolineare l’obiettivo della parità di genere, che in Poste Italiane in Sicilia, numeri alla mano, è un importante traguardo raggiunto grazie al contributo del 50% del personale femminile. In Sicilia la presenza femminile nelle sedi aziendali è in costante aumento, come in provincia di Trapani dove la quota femminile supera il 50%, con oltre 290 donne nelle sedi del territorio, più di 30 in ruoli di responsabilità.

Numeri rilevanti quelli che provengono dal comparto degli uffici postali, dove la presenza femminile nei diversi ruoli sfiora il 60%, arrivando ad un lusinghiero 69% in particolare per presenza di consulenti finanziarie.

I numeri del Trapanese sono in linea con l’attenzione e i risultati dell’azienda verso il tema della parità di genere. Anche nel 2025, per il sesto anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. La certificazione si aggiunge a una serie di importanti riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per le sue politiche di sostenibilità e responsabilità sociale. Tra queste, le certificazioni ISO 30415:2021 per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione e ISO 37301:2021 per la gestione della compliance.

