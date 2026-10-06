In provincia di Trapani arrivano 17 nuovi postini di Poste Italiane. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato con sede di lavoro Trapani. Con il costante incremento degli acquisti online e la richiesta di consegne capillari legate all’e-commerce, i neoassunti andranno a rafforzare la logistica sul territorio di Trapani e in provincia, dai centri cittadini fino alle frazioni. Il contributo delle nuove risorse stabilizzate, in servizio presso il centro di distribuzione cittadino, andrà a supporto del servizio di consegne già svolto nel Trapanese da oltre 190 portalettere, parte di una squadra che conta circa trecento addetti alla logistica. Ed è nell’ottica del supporto al mercato e-commerce che aumentano anche i punti di ritiro e consegna per i cittadini grazie alla rete di Locker Italia. A oggi sul territorio sono presenti sedici “armadietti automatizzati” moderni e tecnologici di colore blu, parte di un piano di ulteriori attivazioni.