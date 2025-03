Poste Italiane ricerca operatori di sportello con ottima conoscenza della lingua araba da inserire negli di Uffici Postali Multietnici di Mazara del Vallo, Milano, Modena, Reggio Emilia e Torino. La domanda va inviata entro il 19 marzo 2025. Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti e servizi del Gruppo Poste Italiane. Si ricercano persone orientate alla relazione, alla comunicazione e a risultati di eccellenza e qualità, in ottica di fidelizzazione e sviluppo della clientela, nel rispetto delle procedure e delle normative. Gli operatori saranno inseriti negli Uffici Postali Multietnici di Poste Italiane, disponibili nelle principali città italiane, per offrire servizi multilingua e andare incontro alle esigenze di tutti i clienti stranieri che vivono nel nostro Paese. In tutti gli uffici personale proveniente da altri continenti lavora al fianco di impiegati italiani poliglotti. Anche la segnaletica e il totem per la prenotazione del ticket sono multilingue.

I requisiti minimi richiesti per la posizione di operatore di sportello di lingua araba sono: Diploma di scuola media superiore quinquennale con votazione minima di 70/100 (o 42/60); Ottima conoscenza della lingua araba

Per questa posizione di sportellista di lingua araba, l’Azienda offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time. Inoltre, i neoassunti saranno inseriti in un percorso di formazione continua e affiancamento sul campo. Avranno l’opportunità di entrare a far parte di un’Azienda dinamica e innovativa, che promuove un ambiente di lavoro inclusivo e che, con circa 119.000 dipendenti, è stata premiata per il sesto anno consecutivo come Top Employers per le sue politiche di valorizzazione del personale. Numerose sono infatti le iniziative di welfare per favorire il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, come l’assicurazione per le spese sanitarie, piani pensionistici e misure a sostegno della genitorialità.

