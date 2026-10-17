Dal 19 ottobre e sino al 7 novembre l’Ufficio postale centrale di Campobello di Mazara rimarrà chiuso per lavori infrastrutturali. Inaugurato mesi addietro dopo il restyling secondo la nuova configurazione del progetto Polis, all’interno dei locali sono stati riscontrate infiltrazioni d’acqua dal tetto ed è, quindi, urgente intervenire. Per il periodo di chiusura, comunque, Poste italiane ha rimodulato anche la corrispondenza in giacenza, avvisando gli utenti che si potrà ritirare presso l’Ufficio postale 2 in via Vittorio Emanuele II, 124, aperto dalle 8,20 alle 19,05 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35.