«I pescatori di Marinella sono stati portati allo sfinimento da anni di attese e promesse non mantenute. La loro esasperazione è comprensibile e legittima, ed è per questo che siamo qui oggi: per ascoltarli e per far sentire la nostra voce istituzionale al loro fianco». Lo ha ribadito la deputata regionale M5S Cristina Ciminnisi che stamattina ha partecipato al sit-in dei giovani pentastellati al porto di Marinella di Selinunte. La questione per quale è stato organizzato il sit-in è quella del porto. Qualche giorno addietro dovevano iniziare i lavori di rimozione della posidonia sulla banchina del porto e i pescatori hanno fermato l’escavatore della “Cogis srl”, perché chiedono che venga dragato il porto.

La polemica ruota attorno alla promessa fatta dall’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò durante il sopralluogo nell’aprile scorso, quando aveva garantito che la posidonia a terra e quella nelle acque del porto sarebbero state rimosse contestualmente. La ditta appaltatrice è intervenuta invece solo sulla riva, lasciando intatto il problema del bacino, che è quello che davvero impedisce la navigazione.