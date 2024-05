E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare una turista francese che è caduta accidentalmente tra gli scogli del molo del porticciolo di Marinella di Selinunte. La donna, M.T.B., era in compagnia del marito, quando, probabilmente per voler toccare l’acqua del mare, è scesa tra gli scogli ed è caduta. E’ intervenuta un’ambulanza del 118 ma per recuperare la donna in sicurezza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione