I rifiuti che erano stati dragati insieme alla posidonia nel porto di Marinella di Selinunte stanno per essere rimossi. A intervenire sono gli operai della “Mediterranea servizi” che si è aggiudicata l’appalto bandito dal Comune di Castelvetrano con l’utilizzo delle somme provenienti dal Dipartimento ambiente della Regione. Si tratta di un intervento di bonifica necessario dopo che i rifiuti di vario genere erano stati ammassati sulla banchina del porto. Tra i rifiuti da rimuovere si sono anche alcune imbarcazioni inutilizzate da tempo. Resta il nodo del nuovo dragaggio del porto, attualmente impraticabile. Questione annosa che da anni tormenta i pescatori della borgata, alcuni dei quali per continuare a lavorare hanno dovuto trasferire l’ormeggio dei propri motopesca al vicino porto di Porto Palo di Menfi.