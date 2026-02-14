Il Comune di Castelvetrano ottiene un importante finanziamento regionale per la riqualificazione del porto di Marinella di Selinunte. L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca Mediterranea – ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dall’Amministrazione comunale, assegnando la somma di € 269.382,24 per la riqualificazione e il miglioramento dei luoghi e delle condizioni di sbarco del porto.

L’intervento si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione del waterfront di Marinella, già avviata con un primo stralcio finanziato con € 150.000,00 attraverso i fondi del FLAG “Il Sole e Azzurro” tra Selinunte, Sciacca e Vigata, che ha interessato l’area dove in passato sorgeva il distributore di carburante. Con questo secondo finanziamento si compie un ulteriore passo avanti, intervenendo in maniera organica sull’area della banchina e sulla scalinata di accesso dalla via De Cantone, oggi caratterizzate da degrado, carenza di illuminazione e mancanza di servizi adeguati a supporto dell’attività della pesca.

Il progetto prevede il recupero dell’immobile esistente, la riqualificazione della scalinata e la sistemazione dell’area circostante per organizzare in modo funzionale e sicuro il luogo di sbarco del pescato, garantendo adeguate condizioni igienico-sanitarie e dotazioni idonee alla conservazione dei prodotti ittici. Saranno migliorati gli impianti di illuminazione, effettuate opere di manutenzione e riordino urbano, installati arredi e sistemate aree a verde, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e piena fruibilità a uno spazio strategico per l’economia locale. Oggi le operazioni di sbarco e vendita avvengono in modo disorganico; con l’intervento previsto i pescatori potranno approdare direttamente in un’area attrezzata, depositare il pescato in ambiente protetto e trasferirlo nella vicina zona di vendita in condizioni di maggiore sicurezza e qualità.

I progetti sono stati seguiti dall’assessore ai Lavori Pubblici Davide Brillo, con l’ausilio e la professionalità di progettazione dell’esperta Lina Stabile, a conferma di un lavoro sinergico tra indirizzo politico e competenze tecniche che ha consentito di intercettare risorse fondamentali per il territorio.

Si tratta di un investimento che rafforza concretamente il comparto della piccola pesca, valorizza la tradizione marinara e migliora l’immagine complessiva del porto, coniugando sviluppo economico, tutela ambientale e rigenerazione urbana. Un risultato significativo per Castelvetrano, che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso infrastrutture strategiche capaci di generare competitività, attrattività e nuove opportunità per la comunità.