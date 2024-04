Anche presso la Questura di Trapani è stata istituita l’AGENDA PRIORITARIA da utilizzare per le richieste urgenti di rilascio passaporti.

L’AGENDA PRIORITARIA, che si affianca all’Agenda ordinaria, è visibile sulla piattaforma “passaportonline.poliziadistato.it” e consentirà di richiedere un appuntamento nel breve periodo per quei cittadini residenti nella provincia che hanno necessità di partire

nei successivi 30 gg. e non hanno trovato una data utile per presentare la relativa istanza, collegandosi all’Agenda ordinaria.

In tal modo, sarà dunque possibile fissare un appuntamento in Questura per ottenere il passaporto entro 30 giorni, per viaggi connessi a documentati motivi di lavoro, studio, turismo, sanità.

Verrà visualizzato un pop-up informativo ove il cittadino troverà gli appuntamenti messi a disposizione per le successive 2 settimane e, fissata la data in urgenza, stamperà un modulo attestante la priorità, da firmare e consegnare all’ufficio passaporti, insieme alla

documentazione comprovante la data del viaggio.

Qualora non venisse trovato un appuntamento disponibile con L’AGENDA PRIORITARIA e tuttavia vi è la necessità di avere il passaporto entro 15 giorni, l’utente sarà indirizzato su un’ulteriore finestra di dialogo che gli consentirà di scaricare un modulo di

autocertificazione nel quale dichiarare le impellenti motivazioni che giustificano l’urgenza del passaporto, da stampare ed esibire allo sportello passaporti.

In quest’ultimo caso non verrà fissato un appuntamento con una data certa, ma l’utente potrà presentarsi in Questura in qualsiasi giorno dal lunedì al venerdì nelle ore di apertura antimeridiane, dove verrà verificata la documentazione attestante la priorità e la richiesta verrà trattata in base all’esigenza rappresentata.

Si consiglia agli utenti di consultare frequentemente l’agenda online in quanto la stessa viene periodicamente implementata di nuove disponibilità di appuntamenti.

Infine, si ricorda che, l’art. 20 del Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69 ha introdotto una importante modifica alla legge 21 novembre 1967 n. 1185 recante “Norme sui passaporti”, con riguardo al rilascio del passaporto ai genitori di figli minori. A seguito di tale modifica, per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore non è più necessario il consenso dell’altro genitore, viceversa il passaporto non potrà essere rilasciato nel caso in cui a carico del richiedente sia stato emesso un provvedimento inibitorio da parte dell’autorità giudiziaria. Tale provvedimento, che impedisce al genitore destinatario di ottenere il passaporto, può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero, nei casi in cui vi sia concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli. La modifica, di fatto, determina una semplificazione del procedimento di rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’spatrio a favore dei genitori di figli minori. Resta ferma invece la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne.

Il personale dell’Ufficio Passaporti è a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti.

Questura Trapani – Ufficio Passaporti:

Lunedì 09.00-13.00 14.30-16.30 per consegna passaporti

Martedì 09.00-13.00

Mercoledì 09.00-12.00 per ricezione istanze e consegna passaporti 14.30-16.30 per ricezione istanze

Giovedì 09.00-13.00

Venerdì 09.00-13.00

Sabato // //

Domenica // /

AUTORE. Comunicato Stampa