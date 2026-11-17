La Polizia di Stato ha pubblicato quattro nuovi bandi di concorso per l’assunzione di complessivi 1.000 allievi vice ispettori, destinati a rafforzare gli organici con figure professionali specializzate nei settori dell’informatica, dell’economia, delle lingue straniere e della comunicazione istituzionale.

Un’importante opportunità lavorativa per i giovani laureati, con una novità significativa rispetto alle precedenti procedure concorsuali: per la prima volta, infatti, i posti disponibili saranno suddivisi su base provinciale.

Al momento della presentazione della domanda, i candidati potranno indicare l’ordine di preferenza delle province nelle quali desiderano prestare servizio. L’assegnazione della sede avverrà prima dell’inizio del corso di formazione, secondo le preferenze espresse e le modalità previste dai bandi.

I concorsi sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano ancora compiuto 28 anni e siano in possesso di una laurea triennale appartenente alle classi indicate nei rispettivi bandi.

Nel dettaglio, 300 posti sono destinati al settore informatico, con l’obiettivo di potenziare le competenze tecnologiche e digitali della Polizia di Stato, sempre più necessarie per prevenire e contrastare le nuove forme di criminalità informatica.

Altri 270 posti riguardano il settore economico, per l’inserimento di professionisti con competenze amministrative e contabili.

Sono invece 230 i posti riservati al settore linguistico e umanistico, per rafforzare le capacità investigative e operative in un contesto internazionale caratterizzato dalla crescente mobilità delle persone e dalla dimensione transnazionale della criminalità.

Infine, 200 posti sono destinati alla comunicazione istituzionale, per selezionare figure con competenze nell’utilizzo dei media digitali, nella gestione delle relazioni pubbliche e nei processi di comunicazione.

La procedura concorsuale prevede un’eventuale prova preselettiva, una verifica dell’efficienza fisica attraverso una prova di corsa, accertamenti psico-fisici e attitudinali, la valutazione dei titoli e una prova orale.

I candidati che risulteranno vincitori saranno ammessi a un corso di formazione retribuito della durata di un anno, al termine del quale potranno intraprendere il proprio percorso professionale nella Polizia di Stato secondo le disposizioni previste.

Per conoscere i requisiti specifici, le scadenze per la presentazione delle domande e le modalità di partecipazione è possibile consultare i quattro bandi pubblicati sul portale ufficiale dei concorsi della Polizia di Stato, all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it.