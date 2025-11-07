Valerio Martire, docente di matematica presso l’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano, è il referente cittadino di “Grande Sicilia”, il soggetto politico fondato da Gianfranco Micciché, insieme a Roberto Lagalla e Raffaele Lombardo. Proprio a Castelvetrano si è svolto l’incontro tra l’onorevole Gianfranco Miccichè, il co-coordinatore provinciale del movimento, Nicola Li Causi, con la partecipazione del presidente del Consiglio comunale di Castelvetrano, Mimmo Celia, e del neo Presidente dello Iacp Trapani, Enzo Scontrino. Durante l’incontro è stata nominata responsabile provinciale donne del movimento l’imprenditrice agricola Elisa Marchetti.

«Una squadra di persone competenti, motivate e radicate nei propri territori – ha dichiarato l’onorevole Gianfranco Micciché – che con entusiasmo hanno scelto di contribuire alla crescita di Grande Sicilia. Il nostro obiettivo è costruire un movimento politico autenticamente siciliano, capace di occuparsi dei temi veri: sviluppo, diritti civili e dignità dei nostri territori».