Il giovane imprenditore Daniele Pantaleo è il nuovo coordinatore dei giovani di Forza Italia della provincia di Trapani. «Sono certo che saprà svolgere questo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di servizio, valorizzando le energie migliori delle nuove generazioni», ha detto il segretario provinciale azzurro Toni Scilla. Che ha aggiunto: «la nostra segreteria sarà ben lieta di offrire il proprio supporto affinché il movimento giovanile possa rafforzarsi ulteriormente e contribuire a rendere sempre più radicata la presenza di Forza Italia in tutte le realtà locali della provincia di Trapani».