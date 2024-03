L’autodefinizione che si sono dati è quello di essere un «laboratorio politico, fondamentale e importante che si pone all’ascolto e al dialogo con i cittadini». Sotto questi buoni auspici è stata lanciata l’idea della lista “Castelvetrano civica” che sosterrà il candidato sindaco Giovanni Lentini. Nei propositi dei promotori della lista c’è quello di non limitarsi alle amministrative: «Vogliamo dare un volto nuovo al nostro paese per un impegno serio e concreto, una nuova sfida per rilanciare il nostro territorio». Tra i primi nomi dentro questo movimento ci sono quelli di Rosy Milazzo (consigliere comunale uscente) Giuseppe Di Maio e Yosè Priolo: «Troppo a lungo abbiamo atteso un cambio di marcia, è arrivato il momento di riaccendere la fiducia dei cittadini nella politica».

AUTORE. Redazione