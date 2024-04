Nessun atto d’indirizzo ora, «perché farlo a poche settimane dalla competizione non fa parte del mio habitus comportamentale», dice il sindaco Enzo Alfano. «Ma questo sarà un preciso impegno dell’Amministrazione in continuità per consentire a tutti i dipendenti, entro fine sindacatura prossima, la fruizione di almeno 30/36 ore in maniera stabile e strutturale», aggiunge il primo cittadino. La questione dei poco meno di 230 precari assunti lo scorso anno in Comune è tema che anche in questa campagna elettorale sarà presente. Il 16 marzo 2023 è avvenuta la stabilizzazione dei precari («con la loro attività lavorativa per il buon funzionamento del nostro ente») e ora c’è in ballo l’aumento delle ore di lavoro. Se ne parla ma il sindaco non farà nessun atto in tal senso in questo scorcio di fine mandato con la campagna elettorale alle porte. Ma assicura anche gli Asu: «L’impegno sarà esteso anche a loro, per i quali è ormai imminente la loro stabilizzazione».

AUTORE. Redazione