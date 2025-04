“L’attuale amministrazione comunale come alternativa alla scarificazione dell’asfalto, aveva proposto la cancellazione della segnaletica orizzontale con l’uso del bitume liquido ma la proposta è stata rigettata dagli uffici del Libero consorzio provinciale”. Lo scrive sulla propria fanpage il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, dopo aver appreso la notizia che il Libero consorzio provinciale ha disposto, come ente sostituto del Comune, la scarificazione della pista ciclabile che congiunge Castelvetrano alla zona della diga Trinità-Delia. La notizia è stata data, in prima battuta, su CastelvetranoSelinunte.it. “L’attuale amministrazione – chiarisce ancora Lentini – è totalmente estranea alle scelte politiche e strategiche che hanno portato a tale situazione e che sta operando con trasparenza e nel rispetto delle normative vigenti per garantire la corretta gestione del territorio e delle infrastrutture”. La pista ciclabile venne realizzata quando sindaco era il pentastellato Enzo Alfano, predecessore di Lentini. Proprio l’attuale primo cittadino di Castelvetrano è candidato alla presidenza del Libero Consorzio provinciale.

AUTORE. Redazione