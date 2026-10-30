A Triscina di Selinunte stanno per essere completati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo la circonvallazione. E, come da progetto, per delimitare la pista ciclabile dal resto della strada sono stati posizionati dei cordoli rigidi e di medie dimensioni. Lavori che, secondo i consiglieri comunali Enza Viola, Giovanni Impallari, Antonino Stallone, Gaspare Catalanotto e Giuseppe Errante Parrino dovrebbero essere rivisti «per individuare soluzioni che garantiscano sicurezza, accessibilità e piena fruibilità della strada». A tal fine i consiglieri hanno presentato in consiglio comunale una mozione di indirizzo. «La nostra iniziativa nasce dalle criticità segnalate in merito alla configurazione della pista ciclabile, alla riduzione degli spazi di carreggiata e alle difficoltà che la presenza dei cordoli può determinare nella circolazione, negli accessi alle abitazioni e alle attività economiche, nelle manovre dei veicoli e nel transito dei mezzi di soccorso», spiegano i consiglieri, pronti a sostenere il valore della mobilità sostenibile. Quello che chiedono i consiglieri è, dunque, una verifica tecnica del progetto ed eventuali correttivi.