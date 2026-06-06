Pisciotta Auto continua il proprio percorso di crescita ampliando l’offerta dei servizi dedicati agli automobilisti del territorio. Dopo l’esperienza maturata come officina autorizzata Fiat, Fiat Professional e Jeep, l’azienda annuncia l’avvio dei servizi di assistenza e manutenzione dedicati anche ai marchi Citroën e Peugeot.

L’ampliamento rappresenta un importante passo avanti per la struttura, che rafforza così la propria presenza all’interno dell’universo Stellantis, offrendo ai clienti un punto di riferimento sempre più completo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri veicoli.

Presso la sede di Castelvetrano sarà possibile effettuare tagliandi, interventi meccanici ed elettrici, diagnosi elettroniche, controlli periodici e numerosi altri servizi dedicati alle vetture Citroën e Peugeot, avvalendosi di personale qualificato, attrezzature professionali e procedure conformi agli standard del gruppo.

«L’obiettivo è offrire agli automobilisti del nostro territorio un servizio sempre più ampio e qualificato, riducendo la necessità di rivolgersi a strutture fuori provincia e garantendo assistenza professionale per un numero sempre maggiore di marchi», spiegano dall’azienda.

Per celebrare l’avvio del nuovo servizio, Pisciotta Auto ha inoltre previsto un’iniziativa dedicata ai nuovi clienti Citroën e Peugeot: i primi 100 automobilisti che prenoteranno un intervento presso la struttura riceveranno gratuitamente un check-up completo del veicolo, comprensivo di controlli generali, verifica dei livelli e lavaggio esterno omaggio.

Con questa novità Pisciotta Auto conferma il proprio impegno negli investimenti in formazione, tecnologie e qualità del servizio, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di punto di riferimento per la mobilità nella Valle del Belice e nell’intera provincia di Trapani.