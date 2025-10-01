Il maltempo annunciato per la mattinata di oggi ha già colpito alcune zone della Valle del Belìce. Disagi si sono registrati agli automobilisti di passaggio sulla strada statale 115 nel tratto tra Menfi e Castelvetrano dove alcuni grossi rami di alberi si sono sradicati e sono finiti sulla carreggiata. Per tagliarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Piogge intense anche a Santa Margherita Belìce dove nei pressi del depuratore di via Cannitello si è formato un lago d’acqua e una Fiat Panda è rimasta impantanata. Anche a Castelvetrano si sono registrati disagi al ponte della ferrovia nei pressi di via Partanna e anche nella stessa strada che conduce al centro belicino si è registrato un fiume d’acqua che ha causato disagi agli automobilisti.

Per tutta la giornata di oggi, intanto, è allarme giallo per il maltempo. A diramare il bollettino è stato il dipartimento regionale della protezione civile. Anche il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ha informato la cittadinanza – tramite la propria Fanpage – di prestare massima attenzione.

Notevoli disagi anche lungo la SP26 tra Partanna e Salaparuta/Poggioreale. Un albero caduto e detriti hanno interrotto un tratto di strada. Sul posto un escavatore dei Vigili del Fuoco.