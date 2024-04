Dal 18 al 21 aprile si svolgerà a Triscina la prima prova del Campionato Italiano ACI Karting. Sarà il rinnovato Circuito Internazionale di Triscina in Contrada Manicalunga a Castelvetrano, dove è attesa una importante adesione, che accoglierà l’inizio della 64esima edizione del Campionato Italiano ACI Karting, iniziato nel 1961. Una prestigiosa gara che attira piloti e scuderie da tutte le parti del mondo. Molte strutture turistiche di tutto il comprensorio sono sold-out già da mesi.

Il Campionato Italiano ACI Karting 2024 è valido per l’accesso alla World Cup OK-N FIA Karting 2024. Le prime quattro prove di Triscina, La Conca, Val Vibrata e Sarno saranno utili per l’acquisizione del punteggio che porterà alla selezione per la partecipazione all’evento in programma in Inghilterra dal 12 al 15 settembre nel contesto del Campionato del Mondo FIA Karting OKJ e OK.

Un evento di notevole importanza sia in termini sportivi che di accoglienza turistica che è stato possibile grazie alla determinazione di Gaspare e Dario Anastasi che insieme a tutto lo staff di Karting Sicilia promuovono importanti eventi sporti sia a Triscina che in tutta Italia.

E’ previsto anche un Live Streaming con diretta su ACI Sport TV sul canale 228 di Sky e 52 di Tivù-Sat, on demand sul sito www.acisport.it e nella pagina Facebook del Campionato Italiano ACI Karting all’indirizzo https://www.facebook.com/ACIKarting; su ACI Radio saranno previsti collegamenti e interviste ed inoltre l’uscita di una pagina speciale sul Corriere dello Sport martedì 23 aprile, con foto e commenti sull’evento.

Le iscrizioni devono pervenire all’indirizzo dei singoli organizzatori entro le ore 18:00 del lunedì precedente la gara. Il Circuito inoltre metterà a disposizione dei piloti e degli accompagnatori a partire da mercoledì 17 aprile a domenica 21 aprile 2024, il servizio navetta gratuito dall’hotel alla pista e viceversa, prenotando il transfer presso la segreteria del circuito, oppure per e-mail a: info@circuitotriscina.com.

Il programma del Campionato Italiano:

– Giovedì: prove libere;

– Venerdì: prove libere, prove libere ufficiali, prove di qualificazione;

– Sabato: manches di qualificazione;

– Domenica: Diretta TV fase finale con Gara1 e Gara2.

Al termine di Gara 1 e di Gara 2 i primi tre classificati di ogni classe ricevono i premi d’onore previsti dall’Organizzatore. All’interno della classe KZ2 è prevista una premiazione per la KZ2 Under 18 e per la KZ2 Master.

In pista scenderanno le categorie MINI GR.3 Under 10, MINI Gr.3, OK-N, OK-N Junior, KZ2 (con KZ2 Under 18 con classifica a stralcio), e KZ2 Master (per gli Over 40), e molti fra i più qualificati team di livello nazionale e internazionale.

Il Campionato Italiano ACI Karting 2024 prevede l’assegnazione dei seguenti titoli:

– Campione Italiano Karting Conduttori MINI Gr.3 Under 10 (nati dal 1° Gennaio 2014);

– Campione Italiano Karting Conduttori MINI Gr.3;

– Campione Italiano Karting Conduttori OK-N J;

– Campione Italiano Karting Conduttori OK-N;

– Campione Italiano Karting Conduttori KZ2;

– Campione Italiano Karting Conduttori KZ2 Under 18 (nati dal 1° gennaio 2006);

– Campione Italiano Karting Conduttori KZ2 Master (nati fino al 31 dicembre 1983).

Il Campionato Italiano dopo Triscina proseguirà nelle altre tappe del 19 maggio a La Conca (Muro Leccese), 23 giugno a Val Vibrata, 21 luglio a Sarno, e conclusione il 22 settembre a Lonato con l’aggiunta dei kart storici della Legend. L’8 settembre a Viterbo si disputerà la prova unica riservata alla KZN.

Modulo di iscrizione da inviare al Circuito di Triscina entro il 15 aprile:

Fai clic per accedere a Modulo_di_iscrizione_all_evento_scheda_iscrizione_campionato_italiano_2024.pdf

PER INFO

Dario: +39 329.2073821

Fabio: +39 327.6678075 (English)

E-mail: info@circuitotriscina.com

AUTORE. Redazione