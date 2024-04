Le prove libere di giovedì 18 aprile sul Circuito Internazionale di Triscina hanno dato il via all’apertura del Campionato Italiano ACI Karting, che in Sicilia festeggia la 64.ma edizione del Tricolore in un eccezionale evento gratificato dalla presenza di circa 230 piloti impegnati nelle categorie MINI, OK-N, OK-N Junior e KZ2. Record per una gara del Campionato Italiano in Sicilia – ma è ottima anche la qualità dei team e dei piloti presenti, con un parterre internazionale proveniente da ben 26 paesi: oltre l’Italia, il paddock di Triscina ospita piloti dal Belgio, Brasile, Canada, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Kenya, Kirghizistan, Messico, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Turchia, Ucraina, Stati Uniti. Questa prima prova, insieme alle tre successive di La Conca (19 maggio), Val Vibrata (23 giugno) e Sarno (21 luglio), sarà valida anche per la qualificazione e la partecipazione alla World Cup OK-N 2024 FIA Karting del 15 settembre in Inghilterra sul circuito PFI.

In questa prima giornata i piloti hanno preso confidenza con il tracciato recentemente rinnovato. Il programma entra poi nel vivo venerdì 19 aprile con le prove ufficiali di qualificazione, sabato con le manches eliminatorie, e conclusione domenica 21 aprile per la fase finale, in diretta su ACI Sport TV con le doppie finali di ciascuna categoria, dalle ore 9:25 per Gara1 e dalle ore 12:30 per Gara2.