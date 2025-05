Un piccolo mondo perfetto: con le sue regole di comunità, i livelli sociali, i compiti di ciascuna, sotto il controllo della Regina. Sono piccine, laboriose, non si fermano mai, e la FAO nel 2017 ha deciso di dedicare loro il BeeDay, la Giornata delle api ogni 20 maggio. Selinunte è particolarmente legata a questo piccolo mondo perfetto sin dall’antichità: nel 2023 era stato scoperto un alveare di rara ape nera sicula, nascosto in una cavità del primo gradino nel Tempio E, ma il parco ospita anche un santuario dedicato a Zeus Meilichios (ovvero “dolce come il miele”); racconta infatti il mito che alla sua nascita, il Dio più potente sarebbe stato nascosto dalla madre e allevato con latte e miele nella lontana Creta. E di miele e latte parla anche la Lex sacra selinuntina, la lamina proveniente da un luogo imprecisato, forse la misteriosa agorà: la Lex cita questo miscuglio dolce come un’offerta agli antenati di chi si era macchiato di una colpa sociale, e voleva essere riammesso nella comunità.

Insomma Selinunte è legata a doppio filo alle api e per il BeeDay (martedì prossimo) accoglierà di mattina le scuole, e alle 15.30 i bambini di ogni età: la raccontatrice Alessia Franco proporrà il laboratorio Senti chi ronza!: prima un racconto partecipato sulle api, tra luoghi, persone, dei, animali e curiosità, immaginando che Anton Janša, il primissimo apicoltore in assoluto, sia passato chissà quando da Selinunte e abbia visto le api nere che “abitavano” la colonna. Nella seconda parte, i bambini realizzeranno piccole ali di cartoncino che, sistemate sulla schiena, permetteranno di “volare” verso nuovi racconti ronzanti. Quindi il gruppo raggiungerà il tempio E, sulla Collina orientale, per incontrare Vito Salluzzo, l’apicoltore che si prende cura delle api del Parco; indossate le maschere protettive, i bambini potranno scoprire con lui come funziona un’arnia didattica con vetro osservativo per vedere gli insetti al lavoro (senza alcun pericolo), come vengono costruiti i favi e a cosa servono e come viene prodotto il buonissimo miele di Selinunte. Che si potrà anche assaggiare …

Partecipazione gratuita. Info su www.coopculture.it

