Danneggiato dalla tromba d’aria dello scorso 9 ottobre, adesso il palasport di Petrosino è anche senza corrente elettrica. Approfittando della concitazione di questi giorni, tra monitoraggio dei danni provocati dal tornado e primi interventi per il ritorno alla normalità, i ladri hanno rubato i cavi elettrici dell’impianto, dove gioca la squadra di pallamano “Il Giovinetto” Marsala (che in passato ha militato anche in serie A1), danneggiando ulteriormente una struttura già messa a dura prova. A denunciare l’accaduto è stato Onofrio Fiorino, da oltre trent’anni massimo dirigente e allenatore della squadra di pallamano locale. I malviventi avrebbero tentato il “colpo” per due notti consecutive, fin quando sono riusciti a trafugare i cavi.

La struttura si trova inoltre in una situazione di difficoltà anche per l’assenza di acqua. Il tifone aveva già provocato danni al Polivalente, colpendo il palasport e il bocciodromo, oltre a danneggiare gravemente il vicino stadio di calcio e l’attiguo centro raccolta rifiuti del comune di Petrosino. “Davanti a questi insulsi individui – dice Fiorino – che, sciacallando in un momento così difficile per tutta la comunità petrosilena, hanno pensato solo a trafugare i cavi elettrici mentre tutti noi siamo impegnati con grandi sacrifici nella ricostruzione, vorrei tanto che questa gente pagasse per la propria povertà d’animo”. Il Comune si è attivato per avviare le riparazioni e consentire alla struttura di tornare operativa.