«La petroliera russa alla deriva si trova 26 miglia ad est di Linosa e sta “scarrocciando” verso Malta. La situazione è comunque monitorata dai mezzi della nostra Marina militare e da un mezzo antinquinamento “Castalia”. Sul posto anche un rimorchiatore». A dirlo all’agenzia “Dire” è il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino. «Non è di certo una bella situazione ma al momento la situazione è sotto controllo, siamo in sicurezza», aggiunge Mannino. Come ha raccontato ieri il Tg1 la “Arctic Metagaz”, metaniera russa lunga 277 metri e carica di 61 mila tonnellate di gas naturale liquefatto, continua a vagare alla deriva nel Canale di Sicilia dopo le esplosioni avvenute tra il 3 e il 4 marzo nelle acque tra Libia e Malta. L’equipaggio, composto da 30 persone, era stato evacuato subito dopo l’incidente, lasciando il gigante d’acciaio senza controllo.