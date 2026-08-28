«Ma anche a voi i pesciolini mordono le gambe?». È una domanda che in questi giorni ricorre spesso tra i bagnanti lungo la costa compresa tra Marinella e Triscina di Selinunte. Basta rimanere qualche minuto immobili nell’acqua bassa per avvertire improvvisamente piccoli pizzichi su piedi e caviglie, spesso accompagnati da un inevitabile salto per la sorpresa.

Niente paura: dietro questi insoliti “morsetti” ci sono generalmente piccoli esemplari appartenenti a diverse specie di pesci molto comuni nel Mediterraneo, che soprattutto nelle fasi giovanili possono avvicinarsi incuriositi alle persone ferme in acqua. Tra questi possono esserci giovani salpe, saraghi, boghe e altri piccoli pesci che frequentano abitualmente le acque poco profonde delle nostre coste.

Non si tratta di un vero e proprio attacco. I pesciolini esplorano ciò che trovano davanti a loro alla ricerca di possibili fonti di nutrimento e possono essere attratti anche da piccoli residui presenti sulla superficie della pelle. Il fenomeno diventa particolarmente evidente quando si rimane immobili per qualche tempo con l’acqua alle caviglie o alle ginocchia. Dopo essersi avvicinati e aver “ispezionato” piedi e gambe, alcuni esemplari iniziano a dare dei piccoli colpetti con la bocca. Una sensazione improvvisa che può essere scambiata facilmente per un morso.

Comportamenti opportunistici di questo tipo non sono insoliti nel mondo marino. Esistono infatti specie di pesci che si nutrono anche ripulendo altri animali da parassiti o residui organici, dando vita a particolari forme di interazione tra organismi differenti.

Nella maggior parte dei casi si tratta semplicemente di una sensazione fastidiosa o sorprendente e non di un comportamento aggressivo nei confronti dell’uomo. I piccoli pesci si avvicinano, pizzicano e generalmente si allontanano non appena muoviamo piedi e gambe. Per chi non gradisce questa particolare “spa marina” naturale, quindi, la soluzione è molto semplice: basta muoversi. Per tutti gli altri può diventare una delle piccole e curiose esperienze da raccontare. Un nostro lettore è riuscito a realizzare anche un video in una spiaggia di Marinella di Selinunte.