Due reti da pesca sono state sequestrate dalla Guardia Costiera di Mazara del Vallo nelle acque antistanti il lungomare San Vito e il lungomare Fata Morgana. La segnalazione è giunta alla sala operativa della Capitaneria di porto, che allertava i militari della presenza di un’imbarcazione che stava calando in mare reti da pesca. La motovedetta 2092 è intervenuta e ha potuto accertare che la rete, lunga circa 3 km, era priva degli elementi di individuazione ed è stata così sequestrata. Un’altra rete, dalla lunghezza di 2,5 km, è stata, invece, sequestrata nelle acque antistanti il lungomare Fata Morgana a Tonnarella. Anche in questo caso la rete è stata sequestrata e al diportista è stata elevata la multa per utilizzo e detenzione di attrezzi non consentiti.

AUTORE. Redazione