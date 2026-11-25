Chi sale sulla collina dell’Acropoli di Selinunte, quella che guarda il mare, passa accanto alle colonne rialzate del Tempio C. La scena più famosa di quel tempio però non si trova lì. Da quasi due secoli è a Palermo, nelle sale del museo Salinas, e racconta una storia che non si è mai smesso di ridisegnare.

La metopa del Tempio C, da Selinunte al museo Salinas

Il Tempio C è uno dei più antichi della città. Fu costruito nel VI secolo a.C., quando la colonia greca era in piena crescita. Sul fregio esterno correvano le metope, lastre scolpite con episodi del mito. La più celebre raffigura Perseo che taglia la testa a Medusa sotto lo sguardo di Atena.

Lo scultore ha scelto una soluzione che colpisce tuttora. Perseo e Atena sono di profilo, mentre la Gorgone fissa dritto chi osserva. È il volto che, secondo il mito, trasformava in pietra chiunque lo incrociasse. Tra le braccia di Medusa compare un piccolo cavallo: è Pegaso, nato proprio nel momento della sua morte.

Le metope furono scoperte e smontate nell’Ottocento. Per proteggerle vennero trasferite a Palermo, dove sono rimaste. A Selinunte restano le colonne, i rocchi crollati e il ricordo di una decorazione che gli archeologi studiano da generazioni.

Gli dei dell’Olimpo passati sugli schermi

Quel repertorio di eroi, mostri e divinità non è rimasto chiuso nei musei. Nelle slot il tema mitologico è uno dei più diffusi, e Medusa, con gli occhi che pietrificano, è tra i personaggi che ritornano più spesso.

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La distanza dalla metopa selinuntina resta enorme. Lì un solo episodio, scolpito nel calcare, doveva essere letto da lontano da chi saliva al tempio. Sugli schermi gli stessi personaggi diventano simboli animati, ridisegnati in versione fumetto. Il punto di partenza però è lo stesso racconto, fissato nella pietra più di 2.500 anni fa.

A Castelvetrano le metope si raccontano nella Galleria Salinas

Il legame tra Castelvetrano e le sue sculture passa anche dall’ex Convento dei Minimi, in piazza Escrivà. Nel gennaio 2026 il convento ha ospitato un incontro dedicato alle metope di Selinunte e alla scultura greca, organizzato dal Club per l’UNESCO e dall’Archeo Club “Emì Selinios” con il patrocinio del Comune.

Per l’occasione l’esposizione permanente di pannelli informativi del primo piano, la Galleria Salinas, è stata integrata con un nuovo pannello sulla metopa di “Apollo e Dafne”. In programma c’erano anche un documentario Rai di cinquant’anni fa su Selinunte e due volumi storici: il “Sélinonte” di Hulot e Fougères del 1910 e le “Vedute pittoriche” su disegni del Duca di Serradifalco del 1843.

Per chi non può andare a Palermo, i pannelli del convento sono il modo più vicino per vedere le metope e capire dove si trovavano sul tempio.

Le metope e chi le ha studiate sull’Acropoli

Sulle metope selinuntine si è costruita una parte importante dell’archeologia del mondo greco d’Occidente. Tra gli studiosi che le hanno indagate più a fondo c’è Clemente Marconi, autore di una monografia dedicata proprio alla decorazione dei templi di Selinunte. Dal 2006 ha diretto sull’Acropoli la missione dell’Institute of Fine Arts della New York University e dell’Università degli Studi di Milano, portando sul sito decine di studenti da tutto il mondo.

Chi visita il Parco oggi segue un percorso che tocca la Collina Orientale con i templi E, F e G, il Baglio Florio con il suo antiquarium e infine l’Acropoli, raggiungibile anche in navetta. Dall’alto della collina la vista arriva fino al mare. Alle spalle restano i colonnati di quattro templi, compreso quello che un tempo portava sul fregio la metopa di Perseo e Medusa.