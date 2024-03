Tra i 750 siti luoghi da scoprire per le Giornate di primavera del Fondo Ambiente Italiano c’è anche la chiesa e il convento dei Cappuccini di Castelvetrano. Sabato 23 e domenica 24 marzo saranno gli alunni del Liceo Classico “G. Pantaleo” a fare da ciceroni a chi vorrà visitare la chiesa e l’annesso convento. Un sito storico che si trova in piazza San Francesco d’Assisi: il primo convento di cui non rimane traccia, risale al 1546 quando il principe Carlo D’Aragona diede originariamente ai Cappuccini una sede ed una chiesa in contrada Sant’Anna, lungo la strada che portava alla chiesa di Trinità. Dopo l’abbandono del vecchio convento, iniziò tra il 1626 ed il 1629, la costruzione del nuovo edificio che comprendeva la chiesa e il convento ubicati nel sito dove attualmente si trovano. Nel 1629 fu celebrata per la prima volta la messa. Il convento e la chiesa furono i più importanti dell’intera provincia e l’Ordine che fu accolto con grande entusiasmo dal popolo, fu influente non solo nella vita religiosa, ma anche nella vita politica della città.

Per l’occasione delle Giornata di primavera si potrà anche visitare l’annesso convento. A piano terra di rilievo il grande ex refettorio e poi le catacombe risalenti al 1630 (riaperte nel 2014 dopo 400 anni) che custodiscono oltre che i resti di numerosi frati cappuccini, anche quelle del principe Giovanni III di Aragona e Tagliavia e l’importante biblioteca che custodisce una serie di Sacre scritture in diverse forme e di differenti periodi, documenti, libri scritti dagli stessi frati e antichi testi. Orari visite: 14,30-19 (sabato 23); 9,30-13 e 15-18 (domenica 24).