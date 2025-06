La partannese Valeria Battaglia è la nuova segretaria provinciale del Pd in provincia di Trapani. Presidente è stata, invece, eletta Valentina Villabuona. A votarle sono stati i partecipanti al congresso provinciale del partito svoltosi a Trapani. «Raccoglierò il meglio di ciò che è stato fatto e lavorerò per innovare ciò che non ha funzionato. Sarò la segretaria di tutte e tutti, anche di chi ha scelto di non partecipare a questo congresso. Il mio obiettivo è riconnettere il Pd con le persone, restituendogli voce nei quartieri, nelle periferie, nei luoghi di lavoro», ha detto Valeria Battaglia.

La nuova segretaria del partito ha parlato di «anno zero» per il partito, «è il tempo del coraggio e non del silenzio». Ecco perché la Battaglia ha ribadito che «bisogna ripartire dai circoli, dalla partecipazione e da un partito che valorizzi le persone e non le usi, che sappia dialogare nelle differenze e fare delle regole una garanzia di comunità».

