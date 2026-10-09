Allerta da gialla ad arancione. È contenuto nell’ultimo bollettino della Protezione civile la previsione per la giornata di domani che sarà interessata ancora da piogge e perturbazioni nella provincia di Trapani. A Marsala, colpita oggi da una tromba marina, intanto domani arriverà il presidente della Regione Renato Schifani insieme all’assessore Mimmo Turano per fare un sopralluogo nei siti colpiti dal tornado, ad iniziare dalla scuola “Alcide De Gasperi” di contrada Terrenove. Stamattina il Vescovo di Mazara del Vallo monsignor Angelo Giurdanella si è recato dinnanzi al plesso “Alcide De Gasperi”, non appena ha saputo la notizia della tromba marina che ha colpito la zona sud della città. Sul posto monsignor Giurdanella è arrivato col parroco di Maria Ss. Bambina (parrocchia della contrada), don Tommaso Lombardo. «Siamo vicini ai bambini e alle famiglie – ha detto il Vescovo – sono profondamente sorpreso perchè, visto le condizioni di case private e di questo stesso immobile scolastico, ringraziamo Dio che non è successo niente di grave alle persone, tranne due adulti che sono in codice rosso».

In Prefettura a Trapani, intanto, già stamattina è stato attivato il Centro di coordinamento soccorsi, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile regionale, dei sindaci della provincia di Trapani, dell’Asp Trapani, del 118 e delle altre componenti del Sistema provinciale di protezione civile, al fine di avviare, nell’immediatezza, il coordinamento delle attività di soccorso e di supporto alle comunità di Marsala e Petrosino.