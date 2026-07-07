Peppe Monterosso è tornato questa mattina nella sua Castelvetrano. La salma si trova adesso presso la casa della sorella al civico 9 di Piazza Cavour per raccogliere l’ultimo saluto di chi ha condiviso con lui un momento della propria vita. Monterosso si trovava a Palermo quando e stato colto da un malore improvviso che lo ha strappato dall’affetto delle persone a lui care. Nel capoluogo siciliano, in segno di lutto, alcune scuole di ballo hanno annullato gli eventi in programma.

Giovedì 9 luglio alle ore 10:30 il corteo funebre muoverà verso la vicina chiesa madre. In ricordo di Peppe, la famiglia desidera che venga ricordato con un opera di bene, per continuare ad aiutare gli altri, come lui ha fatto per tutta la vita. Per questo motivo si invita a fare una donazione anziché fiori. Così come lui avrebbe tanto desiderato. Un gesto che possa rimanere nella memoria anziché appassire sotto il caldo rovente.