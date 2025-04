Dal 27 marzo 2025, il ristorante del Momentum Resort di Selinunte accoglie i suoi ospiti in una nuova e raffinata narrazione di sapori. Una proposta gastronomica che interpreta la Sicilia con mano leggera e visione contemporanea, tra accostamenti inediti, materie prime locali e la stessa qualità di sempre. Oltre alle novità riguardanti la ristorazione, sono stati attivati anche due pacchetti last minute per concedersi una giornata speciale in dolce compagnia o, più semplicemente, per una pausa rigenerante.

Il pacchetto MOMENTUM ESCAPES PER DUE – valido dall’1° all’11 Aprile 2025 prevede:

Pranzo per due una portata principale (a scelta tra un primo o un secondo) e un dessert con acqua e caffè inclusi nel ristorante Agòra

una portata principale (a scelta tra un primo o un secondo) e un dessert con acqua e caffè inclusi nel ristorante Agòra Un momento di totale relax per risvegliare i sensi e ricaricare le energie nella SPA con uso ESCLUSIVO di 2 ore (jacuzzi riscaldata, bagno turco, sauna). La SPA è da prenotare in anticipo

(jacuzzi riscaldata, bagno turco, sauna). La SPA è da prenotare in anticipo Una camera d’appoggio dalle 11:00 alle 19:00

Inoltre è possibile estendere il relax con aperitivi, cene (alla carta) e trattamenti estetici (su prenotazione) con il 10% di sconto.

Prezzo promo: €150 a coppia.

Il pacchetto LOVE & WELLNESS: UN’ESPERIENZA ROMANTICA :

Soggiorno di una notte in una delle eleganti camere o suite

Ricca colazione a buffet con prodotti biologici e locali, dolci tipici siciliani, frutta fresca, marmellate artigianali e freschi centrifugati presso il Ristorante Agòra.

Un massaggio da 30 min. a persona (da prenotare in anticipo)

Un momento di totale relax per risvegliare i sensi e ricaricare le energie nella SPA con uso di jacuzzi riscaldata, bagno turco, sauna. L’accesso è di 60 min al giorno (da prenotare in anticipo)

Un Aperitivo romantico per due con calice di bollicine scelto dal Maître e dry snack

Cena romantica per due nel ristorante Agòra, con piatti ispirati ai sapori del territorio (cena di 3 portate che include antipasto, portata principale e dessert – bevande escluse)

E’ possibile rilassarsi nella zona solarium e godere del meraviglioso tramonto in zona piscina, per un contatto autentico con la bellezza del paesaggio e degli uliveti. Prenota ora e ottieni uno sconto esclusivo su questo pacchetto speciale di coppia.Valido per soggiorni dal 27 marzo al 31 maggio 2025 (dalla domenica al venerdì, esclusi i periodi di festività).

Per info e prenotazioni

+39 0924 941046

info@momentumresort.com

AUTORE. Redazione