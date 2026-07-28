Una giornata di mare stava per trasformarsi in tragedia, questa mattina a Triscina di Selinunte. Giuseppe Pizzo, bagnino del Mokambo Beach ha notato un uomo che si trovava in difficoltà nei pressi delle boe di delimitazione dell’area di balneazione sicura. Il bagnino è intervenuto immediatamente e tratto in salvo l’uomo con l’ausilio di una tavola da surf. Al momento del recupero l’uomo era allo stremo delle forze e stava per essere trascinato dalle onde.

“Vorrei ringraziare pubblicamente in primis il bagnino Giuseppe Pizzo che è stato direi un EROE – scrive alla nostra redazione la moglie dell’uomo – ancora pochi secondi e avremmo avuto una tragedia. Non potrò mai dimenticare la professionalità del bagnino e l’umanità nei miei confronti. Ringraziare anche il titolare del lido Mokambo, Pinuccio Scappini anch’esso affettuoso dando aiuto a mio marito nel suo lido”

Quanto accaduto questa mattina riporta l’attenzione sul tema della sicurezza in mare. I bagnanti dovrebbero infatti prestare maggiore attenzione alle segnalazioni di pericolo nei pressi degli stabilimenti balneari. Questa mattina il Mokambo Beach esponeva infatti la bandiera rossa. “Per chi non conoscesse il significato delle bandiere – sottolinea il titolare dello stabilimento – possono chiedere delucidazioni ai operatori” Oggi la balneazione è sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.