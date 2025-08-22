Un momento di sano divertimento in mare stava per trasformarsi in una tragedia lo scorso sabato 16 agosto. Due bambine di circa 10 anni si trovavano su una tavola da sup nel mare tra le borgate di Triscina e Tre Fontane. Nonostante le condizioni del mare non destassero particolari preoccupazioni, ad un certo punto le due bagnanti hanno avuto difficoltà a tornare a riva.

I genitori avevano il pieno controllo visivo ma in pochi istanti la corrente ha iniziato a trascinare il sup lontano dalla riva. Mentre il padre si tuffava in mare per raggiungere le proprie figlie, un uomo, che si trovava poco distante, nota quanto stava per accadere ed interviene subito in soccorso. E’ stato proprio lui, Geri Amari, un impiegato di Partanna a prestare immediato soccorso.

“Mi trovavo insieme alla mia compagna su una tavola da sup a circa 100mt dalla costa – racconta Amari – Non ci ho pensato due volte e lasciata la mia compagna sulla tavola ho iniziato a nuotare in direttore della bambine. E’ stato davvero difficile nuotare contro corrente trascinando con la corda di sicurezza il sup. Ho tenuto duro finché le bimbe hanno potuto riabbracciare il padre vicino la battigia”

Un esperienza che si è conclusa a lieto fine ma che invita ancora una volta a riflettere sulle insidie del mare. Anche quando le condizioni sembrano favorevoli, un cambio di corrente potrebbe diventare davvero pericoloso.