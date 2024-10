Il 7 ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolge, come ogni anno, un campione rappresentativo di famiglie. Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale. Per arricchire questo patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la collaborazione di tutte le famiglie campione. Il Censimento della popolazione ha termine il 23 dicembre 2024.

Come funziona e chi viene coinvolto nel Comune di Castelvetrano

Ogni anno le famiglie coinvolte nel Censimento partecipano a una delle due rilevazioni campionarie: la rilevazione areale e la rilevazione da lista. Trattandosi di un censimento su base campionaria non tutti gli edifici e non tutte le famiglie saranno coinvolti. In questa edizione, nel Comune di Castelvetrano, saranno interessate 658 famiglie, distribuite in tutto il territorio.

Rilevazione da lista: la famiglia riceverà direttamente a casa una lettera dall’Istat con le credenziali per poter compilare in autonomia il questionario on line o, a richiesta, con il supporto del Comune nei Centri Comunali di Rilevazione. Dal 12 novembre i rilevatori contatteranno le famiglie che non hanno compilato il questionario on line per prendere un appuntamento e compilarlo a domicilio o in sede Comunale.

L’assistenza dei rilevatori e degli operatori Comunali alla compilazione del questionario del Censimento è gratuita e su appuntamento. I rilevatori si possono contattare tramite i numeri di telefono indicati nelle locandine e nei biglietti da visita che lasciano nelle cassette postali dei cittadini interessati alla rilevazione, oppure chiamando l’Ufficio Comunale di Censimento.

Per informazioni e contatti del Comune di Castelvetrano potranno rivolgersi dalle ore 9 alle ore 13 da lunedì al venerdì, all’Ufficio Comunale di Censimento (Ucc) – Ufficio Elettorale Statistica – Palazzo Informagiovani tel. 0294/901655.

AUTORE. Redazione