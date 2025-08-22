Niente biglietti disponibili per i tifosi della provincia di Agrigento per la partita Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca, in programma domenica 31 al “Paolo Marino” di Castelvetrano. A disporre il divieto di vendita è stato il prefetto di Trapani Daniela Lupo. La partita è valevole per la Coppa Italia di Eccellenza. Il provvedimento è stato adottato dal prefetto, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, in considerazione della rivalità tra le due tifoserie, a tutela dell’ordine pubblico e per la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito.