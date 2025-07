Nella serata di ieri si è svolta a Partanna una cerimonia commemorativa dell’uccisione del giudice Rocco Chinnici, del Maresciallo Mario Trapassi, dell’Appuntato Salvatore Bartolotta e del sig. Stefano Li Sacchi. In Piazza Umberto I, nella città dove dal 1954 Chinnici svolse per dodici anni l’incarico di Pretore prima di essere traferito come giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo, militari del Comando Provinciale di Trapani, personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Amministrazione Comunale di Partanna e cittadini del luogo si sono riuniti in un momento di raccoglimento dopo 42 anni da quel 29 luglio 1983 quando, a Palermo, in via Pipitone Federico, una Fiat 126 verde, imbottita con 75 chili di tritolo, esplose uccidendo il giudice Chinnici, i due carabinieri di scorta e il custode del palazzo luogo dell’attentato.

La cerimonia, a cui era presente anche il figlio – dott. Giovanni Chinnici, si è svolta con la deposizione di una corona di fiori al monumento dedicato al magistrato a cui è seguita l’intitolazione della Sala Consiliare del Comune di Partanna al giudice Rocco Chinnici.

AUTORE. Redazione