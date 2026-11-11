Nella pattuglia siciliana che parteciperà alla finale nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport, in programma nell’ambito della 61ª Coppa Città di Lucca dal 13 al 15 novembre, ci saranno anche i partannesi Andrea Nastasi (vincitore della classifica assoluta della 9ª Zona) che al volante della Skoda Fabia Rally2 sarà affiancato da Giuseppe Cangemi. L’equipaggio partannese sarà tra i dieci presenti che si sono qualificati attraverso i risultati conseguiti nella Coppa Rally di 9ª Zona (Sicilia), chiamati a confrontarsi con i migliori interpreti delle altre zone d’Italia. C’è anche il giovane palermitano Alessio Pollara, pilota di Prizzi, con a fianco il messinese di Librizzi Giuseppe Princiotto, navigatore che vanta ben cinque titoli tricolori e presidente della nuova scuderia GP Sport. Nella pattuglia siciliana ci sarà anche Claudio Greco, protagonista messinese di una stagione di grande spessore, culminata con il doppio successo nella classifica under 25 e nella classe Rally4 della 9ª Zona. Il giovane pilota sarà al via con la Lancia Ypsilon Rally4, navigato da Federico Pio Tomasello.

Nella Rally4/R2 sarà il giovane nisseno Michele Cortese, vincitore della graduatoria regionale, a rappresentare i colori siciliani sulla Peugeot 208, con Paolo Guttadauro alle note, mentre nella Rally5 toccherà a Carmelo Garufi, driver messinese di Santa Teresa di Riva, autore di una stagione particolarmente positiva, affrontare la Finale al volante della Renault Clio RS Line, affiancato da Diego Cardone. A completare il gruppo dei protagonisti provenienti dalle classifiche della 9ª Zona ci sarà un altro messinese, Maurizio Rizzo, vincitore della N5 Nazionale, che sarà impegnato sulla Citroën DS3 N5 insieme a Massimo D’Angelo. Nella categoria RSD 1.5 spazio a Giuseppe Messina, anche lui messinese e primo classificato nella serie regionale, che affronterà le prove lucchesi sulla Mitsubishi Colt con Pietro Barbera.