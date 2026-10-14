Un programma di accelerazione rivolto a 15 startup innovative selezionate tramite un avviso pubblico. Si chiama “INN-SO – polo di innovazione della Sicilia occidentale” il progetto ammesso a finanziamento nell’ambito di “Open Innovation Sicilia” del PR FESR Sicilia 2021-2027 (Azione 1.1.3), promosso dal Dipartimento regionale delle attività produttive e cofinanziato da Unione europea (FESR), Stato e Regione Siciliana. Il progetto è realizzato da Gate Real Estate Innovation S.r.l. SB (capofila), Cresm e Impact Hub Srl, con il sostegno del Gal Valle del Belìce e del Comune di Partanna, nella cornice di INNsula, piattaforma territoriale che vuole connettere startup, imprese, pubbliche amministrazioni, Università, scuole e comunità locali per fare del Belìce un territorio che genera e attrae innovazione.

Il programma si rivolge a startup innovative che hanno già un MVP, un prodotto validato dal mercato, o hanno già fatturato dimostrabile e vogliono sviluppare il proprio mercato e crescere a partire dalla Sicilia. Il percorso dura quattro mesi, in modalità ibrida, e unisce formazione, networking, Demo Day e soprattutto consulenza personalizzata, per un valore di circa 21.000 euro per impresa. Si chiude con un piano di investimento validato dal polo. Chi completa il percorso potrà chiedere alla Regione Siciliana un contributo a fondo perduto fino a 50.000 euro (de minimis) per realizzare il piano e per accedere ad ulteriori servizi avanzati, con la possibilità di connettersi anche ad ecosistemi dell’innovazione all’estero (San Francisco, Singapore, Nairobi).

L’ambito prioritario è l’agroalimentare sostenibile, con apertura agli altri ambiti della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), tra cui bioeconomia, energia, turismo e cultura. Possono candidarsi anche imprese di altre regioni o dall’estero, impegnandosi ad aprire una sede operativa in Sicilia. Le candidature sono aperte sino al 15 novembre. Informazioni: www.innsula.it.