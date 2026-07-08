L’Ufficio postale di via Bengasi a Partanna si rifà il look secondo lo stile Polis. I lavori di ammodernamento, infatti, sono già iniziati e serviranno per adeguare la sede al progetto “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di via Bengasi avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Oltre ai servizi Inps per i pensionati, i certificati di stato civile e anagrafici (quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR) e il servizio di richiesta e rinnovo passaporto, nella sede di Partanna i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione. I lavori saranno completati a fine agosto. Per evitare i disagi ai cittadini sarà attivo un ufficio postale mobile ubicato nella stessa via Bengasi, che rimarrà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,35, il sabatino fino alle 12,35.