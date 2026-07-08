L’Ufficio postale di via Bengasi a Partanna si rifà il look secondo lo stile Polis. I lavori di ammodernamento, infatti, sono già iniziati e serviranno per adeguare la sede al progetto “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di via Bengasi avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Oltre ai servizi Inps per i pensionati, i certificati di stato civile e anagrafici (quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR) e il servizio di richiesta e rinnovo passaporto, nella sede di Partanna i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione. I lavori saranno completati a fine agosto. Per evitare i disagi ai cittadini sarà attivo un ufficio postale mobile ubicato nella stessa via Bengasi, che rimarrà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,35, il sabatino fino alle 12,35.AUTORE. Redazione
|8 Luglio 2026
|Redazione
|CONDIVIDI SU FACEBOOK