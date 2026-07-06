A Partanna è stata inaugurata la nuova sede della Protezione civile comunale, che ora ha sede presso l’ex mattatoio municipale. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco Francesco Li Vigni e Antonio Parrinello, responsabile dell’Unità di Protezione civile regionale a Trapani. Il gruppo di protezione civile comunale, formato da 25 volontari, è stato dotato di un mezzo operativo. L’obiettivo è quello di trasformare la sede di contrada Montagna in un vero e proprio hub di protezione civile per la Valle del Belìce. «Questa zona della Valle del Belìce era finora scoperta, ma ora siamo presenti anche qui, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Partanna, che ha messo a disposizione locali assolutamente idonei – ha detto Antonio Parrinello – abbiamo anche consegnato un primo mezzo operativo, immediatamente disponibile e che permetterà di avviare l’attività di pattugliamento e di primo intervento in caso di necessità».