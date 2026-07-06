A Partanna è stata inaugurata la nuova sede della Protezione civile comunale, che ora ha sede presso l’ex mattatoio municipale. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco Francesco Li Vigni e Antonio Parrinello, responsabile dell’Unità di Protezione civile regionale a Trapani. Il gruppo di protezione civile comunale, formato da 25 volontari, è stato dotato di un mezzo operativo. L’obiettivo è quello di trasformare la sede di contrada Montagna in un vero e proprio hub di protezione civile per la Valle del Belìce. «Questa zona della Valle del Belìce era finora scoperta, ma ora siamo presenti anche qui, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Partanna, che ha messo a disposizione locali assolutamente idonei – ha detto Antonio Parrinello – abbiamo anche consegnato un primo mezzo operativo, immediatamente disponibile e che permetterà di avviare l’attività di pattugliamento e di primo intervento in caso di necessità».
«In prima persona mi sono impegnato per mettere a disposizione dei volontari una sede adeguata, e sono sicuro che nel prossimo futuro la Protezione Civile regionale si adopererà per attrezzare al meglio questa unità, con l’obiettivo di farla diventare il punto di riferimento per l’intera Valle del Belice. Inoltre a breve affideremo l’incarico per la redazione del nuovo Piano di Protezione Civile per il nostro Comune – ha detto il sindaco –per garantire la massima sicurezza in caso di emergenze alla cittadinanza partannese».
AUTORE. Redazione