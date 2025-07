Seconda edizione del festival “Musiche e parole”, curato dalla Fondazione “Sebastiano Tusa”, in collaborazione con il Comune di Partanna, dal 26 luglio al 6 agosto nei suggestivi spazi dell’area archeologica di Contrada Stretto a Partanna. Il festival, quest’anno, propone quattro appuntamenti fra teatro, musica e danza, con una prima assoluta di Mimmo e Giacomo Cuticchio che, con “La Fuga di Enea” e la ricerca di una nuova patria, hanno creato uno spettacolo pensato per il sito archeologico. Sarà una rassegna incentrata particolarmente sull’aspetto teatrale, ma il cui filo conduttore resta sempre la musica nelle sue molteplici declinazioni, con un’incursione nella danza, un’altra prima rappresentazione, “Storia di un amore” con la regia di Giovanni Mazzara, l’interpretazione, fra gli altri, di Andrea Tidona, e due concerti del gruppo di voci a cappella “SeiOttavi” e del Quartetto di fisarmoniche Carmela Stefano & Virtuous Flair, che proporranno repertori di oggi originali o riarrangiati con grande fantasia ed estro comunicativo per formazioni solo vocali o solo strumentali. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero e inizieranno alle ore 21.

AUTORE. Redazione