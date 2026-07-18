Prende il via giovedì 23 luglio, ore 21, nel sito preistorico dell’area archeologica di contrada Stretto a Partanna la terza edizione del festival “Musiche e parole”, la rassegna ideata dalla Fondazione Sebastiano Tusa, con la direzione artistica di Daniele Ficola, incontri a cura di Valeria Li Vigni, realizzata dal Comune di Partanna con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Primo spettacolo sarà “Zara Zabara”, canzoni per Montalbano, con la band formata da Olivia Sellerio, voce, Lino Costa, chitarra, Dario Salerno, chitarra, Roberto Gervasi, fisarmonica, Paolo Pellegrino, violoncello e Alberto Fidone, contrabbasso. Il festival – dieci gli spettacoli in programma sino al 6 settembre (con uno spettacolo finale nella chiesa madre) trasforma uno dei luoghi più suggestivi e importanti dal punto di vista archeologico del territorio in un palcoscenico a cielo aperto, mettendo insieme musica, arte e grandi protagonisti della scena culturale italiana. Il festival gode della collaborazione del Ministero dell’Università e Ricerca, del Conservatorio “Alessandro Scarlatti di Palermo”, dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Biglietti singoli 15 euro, abbonamento a 90 euro. Info: TicketOne