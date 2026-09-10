In alcune cabine elettriche di Partanna sono stati trovati fili intenzionalmente manomessi e questo ha provocato l’interruzione nel funzionamento di alcuni impianti pubblici di illuminazione. Lo denuncia l’Amministrazione comunale che, in seguito ad alcuni servizi che si sono verificati, ha attivato i controlli. I tecnici comunali hanno potuto accertare che gli impianti di pubblica illuminazione sono vecchi e alcune cabine erano manomesse, fatto, quest’ultimo, denunciato ai carabinieri. «Si tratta di comportamenti che oltre a causare danni economici e disagi alla comunità, compromettono il regolare funzionamento di un servizio pubblico e possono rappresentare un serio rischio per la sicurezza dei cittadini», spiega l’Amministrazione comunale. Durante l’amministrazione comunale guidata da Nicola Catania sono stati spesi 2 milioni di euro per il rifacimento degli impianti elettrici ma, secondo l’attuale sindaco Francesco La Sala, «non si è risolto nulla».