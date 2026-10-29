Il gruppo scout Agesci “Partanna 1” ha compiuto 80 anni. Un traguardo storico per la comunità locale, visto che il gruppo vanta la storia più lunga dello scoutismo trapanese e della Sicilia occidentale. Sotto il significativo motto “Dalla Resistenza alla Resilienza”, la comunità capi del gruppo ha promosso una ricca settimana di appuntamenti dal 24 al 30 ottobre, organizzata con il patrocinio del Comune di Partanna e del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Il percorso celebrativo ha preso il via sabato 24 ottobre presso l’auditorium “Giacomo Leggio” con l’inaugurazione della mostra fotografica sui cimeli storici del gruppo e sullo scoutismo nell’isola, seguita dal convegno sulla storia dello scoutismo in Sicilia, con Antonio Scalini (segretario regionale Agesci Sicilia) e dalla proiezione del film “Aquile Randagie” di Gianni Aureli. La giornata di domenica 25 ottobre è stata segnata da momenti di memoria e fede: l’omaggio alla tomba di don Giuseppe Ragalbuto, fondatore del gruppo scout, la santa messa in chiesa madre e il pellegrinaggio al Santuario Maria Ss. della Libera, per poi proseguire con l’iniziativa “Aquile Randagie tour” curata da Emanuele Locatelli e il tradizionale taglio della torta. Venerdì 30 ottobre il momento conclusivo: alle ore 21, in piazza Falcone-Borsellino, il concerto della band “L’Ostile scout”.