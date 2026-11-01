Un gruppo di ragazzi ha vandalizzato e tentato di incendiare la casa di P.S, una persona fragile di Partanna. Il fatto è stato denunciato pubblicamente dalla consigliera comunale Giusy Trinceri sui social. Secondo quanto scrive la consigliere, l’uomo l’ha fermata in strada e con le lacrime agli occhi le ha detto “mi dovete aiutare”. La consigliera si è impegnata, insieme al sindaco Francesco Li Vigni, a trovare una soluzione per l’uomo a cui hanno vandalizzato la casa. E poi l’appello: «uniamoci, collaboriamo, perché questa non è la Partanna che vogliamo», conclude la Trinceri.