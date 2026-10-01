Un uomo di Partanna è stato arrestato dai carabinieri scoperto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare nei confronti di un giovane presunto autore di una rapina, il padre convivente è stato sorpreso mentre gettava dalla finestra, al fine di disfarsene, un bilancino di precisione e 400 grammi di hashish suddivisi in panetti e dosi singole. Il tutto è stato però prontamente recuperato e posto sotto sequestro dai Carabinieri. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.