I carabinieri di Partanna hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne di Partanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, nel corso di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e hanno scoperto e sequestrato 42 grammi circa di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e 2 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente. Dopo l’arresto, all’esito dell’udienza di convalida, al 37enne è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora con obbligo di presentazione in caserma..