Ecco svelata in tutta la sua bellezza straordinaria la pittura muraria “L’Atelier Sanfilippo”, realizzata nel 1943 da Antonio Sanfilippo e che nel 2014 fu scoperta per caso all’interno di una vecchia casa compromessa dal terremoto del 1968. Le telecamere di CastelvetranoSelinunte.it sono entrate nella stanza che custodisce l’opera di Sanfilippo a Partanna. La pittura muraria è stata presentata oggi alla Bit di Milano nell’ambito dell’iniziativa ‘Crocevia di itinerari archeologici, artistici e letterari’ che il Comune di Partanna presenta nell’ambito di ‘The Best of Western Sicily’ che vede insieme 13 Comuni del Trapanese e un’azienda di navigazione. La presentazione della pittura muraria è avvenuta alla presenza del sindaco Nicolò Catania, gli assessori Angelo Bulgarello e Noemi Maggio, lo storico Vito Zarzara e il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi.

La scoperta della pittura è avvenuta nel 2014. Il rudere di Scerbi a Partanna, che era la casa di campagna della famiglia Sanfilippo, venne acquistata dall’ingegnere Giovanni Paolo Sieli. “Durante i lavori di ristrutturazione fu un muratore a scoprirla con un colpo di cazzuola mentre stava togliendo lo strato di intonaco. Da lì abbiamo fatto questa straordinaria scoperta dell’Atelier che, per lungo tempo, fu ritenuto irrimediabilmente perso”, spiega Sieli.

Antonio Sanfilippo fu esponente di punta del gruppo ‘Forma 1’ e protagonista insieme a Piero Dorazio, Carla Accardi, Giulio Turcato, Achillle Perilli, Pietro Consagra e altri pittori e scultori di una delle stagioni più importanti dell’arte italiana dal secondo dopoguerra a oggi. “Questo dipinto Sanfilippo lo realizzò in quella stanza che era il luogo di ritrovo degli amici, nella casa di campagna dove si trasferiva la sua famiglia d’estate”. La conferma è scritta nel catalogo ‘La vita e l’opera di Antonio Sanfilippo’, dove Pier Paolo Pancotto scrive: “Nel 1943 tornato a Partanna per le vacanze estive Antonio Sanfilippo è costretto a rimanervi a causa degli eventi bellici. Ottiene la cattedra di disegno presso l’Istituto Magistrale cittadino e si dedica alla decorazione (perduta) del villino di Scerbi”. Quella pittura è ora tornata alla luce.

AUTORE. Max Firreri