Il gip del Tribunale di Sciacca ha applicato a una donna di Partanna la misura di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’utilizzo del braccialetto elettronico. La richiesta della misura cautelare è stata richiesta dalla procura di Sciacca, a seguito delle indagini condotte dai carabinieri di Partanna. La donna è indagata per i reati di incendio doloso e minaccia aggravata. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’indagata, al fine di danneggiare l’autovettura in uso al padre, avrebbe appiccato il fuoco al veicolo mediante l’utilizzo di una bottiglietta contenente benzina, collocata nella parte posteriore dell’autovettura, all’interno della quale sarebbero state inserite sigarette accese idonee ad innescare la combustione. I carabinieri hanno acquisito una serie di elementi convergenti, tra cui le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che avrebbero documentato le fasi della condotta contestata. Nel corso dell’episodio, sia la persona offesa sia l’indagata hanno riportato ustioni conseguenti alla propagazione delle fiamme sviluppatesi a seguito dell’incendio. All’indagata è altresì contestato il delitto di minaccia aggravata per avere rivolto alla persona offesa espressioni intimidatorie, tra cui la frase «ti ammazzo», idonea a ingenerare nella vittima un concreto timore per la propria incolumità.