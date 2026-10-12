Tre persone sono state arrestate mentre erano intenti a manomettere il contatore delle proprie abitazioni. A scoprirli sono stati i carabinieri della locale stazione insieme ai miliari del 12° Reggimento Carabinieri di Palermo. I tre stavano creando un allaccio abusivo alla rete pubblica per così eludere il sistema di controllo dell’energia consumata. Durante l’operazione compiuta dai carabinieri è stato denunciato un 31enne del posto trovato in possesso di una carta di identità elettronica con microchip asportato. A seguito dell’udienza di convalida, per due degli arrestati è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria, mentre per il terzo non è stata disposta alcuna misura.